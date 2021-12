Scholarship: इन स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं बीटेक के छात्र, जानिए कैसे

नई दिल्ली (Scholarship For Engineering Students). भारत में हायर एजुकेशन (Higher Education) काफी महंगी होती जा रही है. हर किसी के लिए बीटेक (Btech Course) या उसकी तरह के अन्य इंजीनियरिंग कोर्स (Engineering Course) अफोर्ड कर पाना आसान नहीं होता है. अपनी पढ़ाई के लिए कई छात्रों को एजुकेशन लोन (Education Loan) तक लेना पड़ जाता है. ऐसी कई स्कॉलरशिप हैं (Scholarship For Engineering Students), जिनका फायदा उठाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सपना पूरा किया जा सकता है.

हर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसा नहीं होता है. कुछ छात्र पैसों की तंगी के कारण अपनी कॉलेज की फीस नहीं भर पाते हैं और इस वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ जाती है. ऐसी कई सरकारी (Govt Scholarship) और प्राइवेट स्कॉलरशिप हैं, जिनका फायदा उठाकर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. जानिए बीटेक के छात्रों को मिलने वाली कुछ खास स्कॉलरशिप (Scholarship For Btech Students).

1- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप (Indian Oil Corporation Scholarships)

इंडियन ऑयल हर साल 300 छात्रों को स्‍कॉलरशिप प्रदान करता है (Indian Oil Corporation Scholarships). यह संस्‍था सरकारी या निजी संस्थानों में हायर एजुकेशन हासिल करने वाले छात्रों को स्‍कॉलरशिप देता है. यह स्‍कॉलरशिप इंजीनियरिंग, एमबीबीएस या एमबीए में प्रथम वर्ष की डिग्री हासिल करने वाले रेगुलर छात्रों के लिए उपलब्ध है. 11वीं कक्षा या 2 साल के आईटीआई कोर्स के प्रथम वर्ष के छात्र भी इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. सेलेक्ट हुए छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए हर महीने 3 हजार रुपये तक मिलेंगे.

2- एनटीपीसी स्कॉलरशिप योजना (NTPC Scholarship Scheme)

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा दी जाने वाली एनटीपीसी स्कॉलरशिप (NTPC Scholarship Scheme) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग वर्ग के उन छात्रों के लिए है, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं. इसके लिए आवेदक की उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए. वह राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए और किसी अच्‍छे संस्‍थान से पूर्णकालिक बीटेक का प्रथम वर्ष पास कर चुका हो. एनटीपीसी (NTPC) चयनित छात्रों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की स्‍कॉलरशिप राशि प्रदान करेगा और यह दूसरे वर्ष से अंतिम वर्ष तक 12 महीनों के लिए देय है.

3- रतन टाटा स्‍कॉलरशिप (Ratan Tata Scholarship)

विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए टाटा समूह रतन टाटा स्‍कॉलरशिप प्रदान करता है. टाटा ट्रस्ट इंजीनियरिंग छात्रों को यह स्‍कॉलरशिप योग्यता के आधार पर देता है. इसके लिए छात्र को भारतीय नागरिक होने के साथ ग्रेजुएशन कोर्स के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य है. इस स्कॉलरशिप के लिए टाटा हर साल 20 भारतीय छात्रों का चयन करता है. इसमें उनकी पूरी फीस का खर्च उठाया जाता है.

4. आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप (IET India Scholarship)

आईईटी स्कॉलरशिप (IET India Scholarship) इंजीनियरिंग और इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी (आईईटी) से बी.टेक कर रहे दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को दी जाती है. इसके लिए छात्रों को स्नातक डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स हासिल करना होगा. योग्य उम्मीदवार आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें चयनित उम्मीदवारों को 75,000 रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है.