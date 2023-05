How To Become Scientist : कैसे बनते हैं DRDO में साइंटिस्ट, क्या करनी होती है पढ़ाई, सैलरी भी जानें

How To Become Scientist : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ वह इंस्टीट्यूशन है जिसने रक्षा क्षेत्र में भारत को काफी हद तक आत्मनिर्भर बनाया है. इसी संगठन ने आकाश और अग्नि जैसी मिसाइलें, पिनाक जैसे रॉकेट सहित तमाम हथियार विकसित किए हैं. सैन्य क्षमता में देश को सक्षम बनाने का सपना देखने वाले कई लोगों के लिए डीआरडीओ में साइंटिस्ट के रूप में भर्ती होना एक ख्वाब की तरह होता है. डीआरडीओ में साइंटिस्ट के चार लेवल होते हैं- बी, सी, डी और ई.

डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनने की न्यूनतम योग्यता

-डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनने के लिए कम से कम बीई/बीटेक पास होना चाहिए.-गेट परीक्षा (GATE) में अच्छा स्कोर किया होना चाहिए.-उम्र सीमा की बात करें तो यह कम से कम 18 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलती है.

किन-किन तरीकों से कर सकते हैं डीआरडीओ में रिसर्च

डीआरडीओ साइंटिस्ट बी, सी, डी और ई पदों के लिए समय-समय पर भर्ती निकालता है. जरूरी योग्यता शर्तें पूरी करने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन करना होता है. इसके बाद डीआरडीओ एग्जाम लेता है. इसके अलावा यदि किसी ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा पास की हो तो जेआरएफ के रूप में भी डीआरडीओ ज्वाइन कर सकता है. पीएचडी स्कॉलर्स के लिए भी डीआरडीओ में ढेरों मौके हैं.

डीआरडीओ में साइंटिस्ट्स की सैलरी



पद पे मैट्रिक्स बेसिक सैलरी

साइंटिस्ट बी 10 56,100

साइंटिस्ट सी 11 67,700

साइंटिस्ट डी 12 78,800

साइंटिस्ट ई 13 1,23,100



