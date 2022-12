How to Become an Actor: एक्टर कैसे बनें? जानें पूरी प्रोसेस

How to Become an Actor, Actor Kaise Bane: हमारे देश में लोगों को फिल्मों का बहुत शौक है. जितनी बड़ी संख्या में हमारे देश में फ़िल्में बनती है एवं देखी जाती है, उतनी ही बड़ी संख्या में लोग एक्टर बनने का सपना भी देखते हैं. हर साल लाखों लोग एक्टर बनने की आस में मुंबई आते हैं. लेकिन इनमें से कुछ लोगों का सपना ही पूरा हो पाता है. हांलाकि अगर सही तरीके से सभी प्रोसेस फॉलो की जाए, तो आज के समय में आसानी से एक्टिंग में करियर बनाया जा सकता है. एक्टर कैसे बनें (Actor Kaise Bane), इसकी जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

गौरतलब है कि फिल्मों, टेलिविजन कार्यक्रमों एवं नाटकों में अभिनय करने वाले लोगों को एक्टर कहा जाता है. तगड़ा कॉम्पिटिशन होने की वजह से इस फील्ड में एक सफल करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है. लेकिन अगर एक बार इसमें सफल करियर बन जाता है, तो शोहरत और पैसा भी खूब मिलता है.

Eligibility for Career in Acting: क्या होनी चाहिए योग्यता

वैसे तो एक्टिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक्टिंग आना ही काफ़ी है. लेकिन अगर आप अभिनय की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिल्म संस्थानों में एक्टिंग का कोर्स करना होगा. इन कोर्स के लिए 12वीं में न्यूनतम 45 फीसदी हासिल कर एडमिशन लिया जा सकता है. आप FTII, AISF तथा SRFTI जैसे संस्थानों से अभिनय या सिनेमा से जुड़े कोर्स कर सकते हैं और एक्टिंग सीख सकते हैं.

Colleges for Acting: प्रमुख कॉलेज

एक्टिंग की पढ़ाई इन प्रमुख संस्थानों से की जा सकती है-

फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली

जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, मुंबई

सत्यजीत रे फ़िल्म एंड टेलिविज़न इंस्टिट्यूट, कोलकाता

Skills for Acting: क्या होनी चाहिए स्किल्स

पढ़ाई के अलावा किसी व्यक्त की व्यक्तिगत अभिनय क्षमता पर भी निर्भर करता है कि उसका करियर कैसे बनेगा. आपको अपनी एक्टिंग के स्किल में लगातार सुधार करते रहना होगा. इसके अलावा आवाज़ में वैरिएशन, फ़िल्म मेकिंग एवं रंगमंच का आधारभूत ज्ञान एवं फ़िल्मों की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है.

