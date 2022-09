How to Become Army Officer: बनना चाहते हैं आर्मी ऑफिसर, तो जानें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सैलरी और एलिजिबिलिटी

How to Become Army Officer: इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले जवानों और ऑफिसर को पेबैंड, ग्रेड पे, सैन्य सेवा और एक्स ग्रुप की कैटगरी में बांटा गया है. उनको अच्छा करियर तो मिलता ही है. साथ ही उनको अच्छी सैलरी समेत कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं.











Follow us on