How to Become Dentist: कई स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वह आगे चलकर डॉक्टर बनें. लेकिन उनके पास सही जानकारी नहीं होती है कि ये कैसे बनें, कौन सी पढ़ाई करनी होगी और कितने साल का कोर्स होता है. इसिलिए छात्रों की मदद के लि हम आज बताने जा रहे हैं कि आप दांतो के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट कैसे बन सकते हैं.

बता दें कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई 10वीं कक्षा के बाद ही शुरू हो जाती है. डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आपको 11वीं में अनिवार्य रूप से बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय के साथ पढ़ाई करनी होगी. 11वीं और 12वीं में इसका सिलेबस अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि प्रवेश परीक्षा में इन्हीं विषयों से प्रश्न आते हैं.

देना होगा नीट यूजी

12वीं के बाद डेंटिस्ट बनने के लिए आपको बीडीएस यानी बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स करना होगा. इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए नीट यूजी परीक्षा क्लियर करना अनिवार्य होता है. इसी के स्कोर के आधार पर आपको मेडिकल कॉलेज में बीडीएस कोर्स के लिए सीट दी जाएगी. ध्यान दें कि नीट यूजी में कॉम्पटीशन काफी हाई होता है, ऐसे में टॉप के कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए आपको नीट यूजी में हाई स्कोर करना होगा.

कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन

बीडीएस कोर्स 4 साल का होता है. इसमें 4 साल की पढ़ाई और एक साल की इंटर्नशिप शामिल होती है. कोर्स पूरा करने का बाद आप डेंटिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं. या फिर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको नीच पीजी क्वालीफाई कर उस विषय में पीजी की पढ़ाई कर सकते हैं.

सैलरी

हर फील्ड के डॉक्टरों की तरह दांतो के डॉक्टर की कमाई भी अच्छी खासी होती है. भारत में एक डेंटिस्ट आसानी से औसतन 75000 रूपए तक प्रतिमाह कमाते हैं. एक्सपीरिएंस बढ़ने के साथ कमाई लाखों में भी पहुंच जाती है.

