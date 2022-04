UPSC Exam: कम रैंक के साथ भी बन सकते हैं IAS ऑफिसर, जानें कैसे

UPSC Exam, IAS Officer, Sarkari Naukri: आज भी युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर एक अलग लेवल का क्रेज देखा जाता है. इसके लिए कई सालों तक तैयारी भी करनी पड़ती है. संघ लोक सेवा आयोग हर साल अलग-अलग स्तरों पर कई परीक्षाएं आयोजित करवाता है. इनका लेवल कठिन होता है लेकिन इनके जरिए प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है. आईएएस ऑफिसर बनने के लिए भी यूपीएससी परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है (How To Become IAS Officer). उसके बिना इस रैंक का ऑफिसर बन पाना मुमकिन नहीं है.