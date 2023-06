How to Become Judge : किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. न्यायपालिका में जज का पद सबसे महत्वपूर्ण है. हजारों युवा जज बनने के ख्वाब देखते हैं. लेकिन जज बनते कैसे हैं ? आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे. जिला अदालतों में जज की भर्ती प्रक्रिया, उनकी सैलरी और मिलनेवाली सुविधाओं के बारे में जानेंगे.

जज बनने के सपने देखने वालों को एक बेसिक बात जान लेना चाहिए कि सबसे पहले तो लॉ में ग्रेजुएशन यानी एलएलबी की डिग्री होनी जरूरी है. पांच साल की इंटीग्रेटेड एलएलबी की डिग्री हो या ग्रेजुएशन के बाद तीन साल की. इसके बाद बाद बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना है. कई राज्यों में कुछ साल प्रैक्टिस का अनुभव भी मांगा जाता है. इसके बाद उम्र 22 साल हो गई है तो सिविल जज बनने के लिए पीसीएस-जे (PCS-J) के फॉर्म भरे जा सकते हैं.

तीन चरणों में होती है चयन प्रक्रिया

सिविल जज भर्ती प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है. इसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होता है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस-जे की प्रारंभिक परीक्षा 450 नंबर की होती है. हालांकि सभी राज्यों में यह भिन्न-भिन्न हो सकता है. इसके लिए नोटिफिकेशन देखना होगा.

सिविल जज भर्ती के लिए उम्र सीमा

सिविल जज भर्ती के लिए यूपी में उम्र सीमा 22 से 35 साल है. जबकि एमपी में 21 से 35 साल है. इसी तरह अन्य राज्यों में भी उम्र सीमा भिन्न-भिन्न है. फॉर्म भरने से पहले भर्ती नोटिफिकेशन जरूर चेक करें.

सिविल जज भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता

सिविल जज भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास लॉ में ग्रेजुएशन यानी एलएलबी की डिग्री होनी जरूरी है. साथ ही बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए.

सिपाही से SDM बने श्याम बाबू, लेकिन फिर आगे देखें…

यूपी में सिविल जज को कितनी सैलरी मिलती है ?

बेसिक सैलरी-56100 रुपयेमहंगाई भत्ता-9537 रुपयेग्रॉस सैलरी-70000 रुपयेसिविल जज की इनहैंड सैलरी-65000 रुपये

सिविल जज को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते

मकान किराया भत्तामहंगाई भत्तासिटी कंपंसेटरी अलाउंसरहने के लिए सरकारी आवाससरकारी वाहन

ये भी पढ़ें-

IIT Admission 2023 : कंप्यूटर साइंस में कितनी रैंक पर मिलेगा एडमिशन, जानें IIT में हैं कितनी सीटें

कहानी पहली ट्रांसजेंडर महिला डॉक्टर की, जिसकी वजह से NEET PG दाखिले में लागू हुआ ट्रांसजेंडर कोटा