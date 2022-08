Career in Modelling: मॉडलिंग में कैसे बनाएं करियर? जानिए जरूरी बातें

नई दिल्ली: Career in Modelling, How to Become Model: मॉडलिंग करियर में मॉडलिंग में अपना भविष्य बनना एक अच्छा विकल्प है. दुनिया भर में बढ़ते आधुनिकीकरण ने इस क्षेत्र में नौकरियों का ढेर लगा दी है. मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए सिर्फ आकर्षक दिखना हीं काफी नहीं है. पर्सनालिटी एवं इंटर पर्सनल स्किल्स भी आवश्यक हैं. छोटे शहरों में रहने वाले भी इस फील्ड में अपना भविष्य बना सकते हैं. मॉडलिंग के क्षेत्र में जानें से पहले ये जाने लें कि आप चकाचौंध सी भरी दुनिया में जाने के लिए कितने तैयार हैं.

मॉडल बनने के टिप्स

पर्सनालिटी अपनी शानदार रखें. कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए और कैमरा फ्रेंडली. चेहरे पर मायूसी न हो. हमेशा चेहरा खिल-खिलाता होना चाहिए. हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए. स्वस्थ शरीर होना इस क्षेत्र की बुनियादी ज़रूरत है. नई भाषाओं पर अपनी पकड़ बनाएं. वजह ज्यादा न बढ़ाएं. ट्रेंड से अपडेट रहें. स्टाइलिश पोज देना सिखें. अपने कमजोरी को सामने न आने दें.

पहले प्रयास में मिली दूसरी रैंक, जानें IAS अतहर आमिर खान की कहानी आगे देखें…

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

इन संस्थानों से करें कोर्स

एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड थियेटर (एएएफटी), नोएडा फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडलिंग एंड एक्टिंग, नई दिल्ली सिनेक्राफ्ट एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, पुणे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (आईआईएफटी), नई दिल्ली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग एंड मॉडलिंग, कोलकाता

स्कूल में खो दी थी सुनने की शक्ति, जानें IAS सौम्या शर्मा का संघर्ष आगे देखें…

वर्तमान समय में युवाओं का रुझान मॉडलिंग की ओर काफी बढ़ गया है. मार्केट में भी लगभग सभी कंपनियां मॉडल का इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए करती हैं. ऐसे में मॉडल अहम भूमिका निभाता है. एक मॉडल कंपनी की छवि बना भी सकता है और खराब भी कर सकता है. भारत में मॉडल औसतन 30 से 35 हजार रुपये असानी से कमा लेगा है. हालांकि, समय के साथ आपकी लोगों से पहचान बढ़ती जाएगी और आप ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे. भारत समेत दुनियाभर में इस क्षेत्र में बहुत हीं अच्छा स्कोप है. अगर आप मुंबई, बैंगलोर, नोएडा, नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चंडीगढ़ जैसे शहरों में रहते हैं तो आपके पास कई और अवसर खुल जाते हैं.

ये भी पढ़ें-ITBP Constable recruitment 2022: कांस्टेबल के पदों पर आवेदन शुरू, 10वीं पास करें अप्लाईJSSC Sarkari Naukri 2022: 10वीं हैं पास, तो उद्योग विभाग में इन पदों पर मिलेगी नौकरी, इस दिन से आवेदन शुरू, 63000 होगी सैलरी