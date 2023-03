How To Become Kanungo : कैसे होती है लेखपाल के बॉस कानूनगो की भर्ती, कितनी मिलती है सैलरी, काम भी जानें

How To Become Kanungo : किसी जमीन को लेकर विवाद की स्थिति में लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार के नाम जरूर ही सुने होंगे. राजस्व विभाग में लेखपाल सबसे छोटा कर्मचारी होता है जबकि तहसीलदार सबसे बड़ा अधिकारी. इसके बीच में एक पद होता है कानूनगो का. अब ये कानूनगो क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इस पद पर भर्ती कैसे होती है और कानूनगो को सैलरी कितनी मिलती है, ऐसे कई सवाल आपके भी मन में आते होंगें. आज हम यही बताएंगे.

क्या होता है कानूनगो

कानूनगो को राजस्व निरीक्षक या रेवन्यू इंस्पेक्टर भी कहते हैं. राजस्व निरीक्षक या कानूनगो लेखपाल से बड़ा पद होता है. कानूनगो की भूमिका काफी हद तक सुपरवाइजर की होती है. लेखपाल जो भी रिकॉर्ड ले जाता है, कानूनगो उसे चेक करके अपनी मुहर लगाता है. कई बार कानूनगो भी जमीन के नाप-जोख का कार्य करता है. इसके अलावा वह दस्तावेजों को संभालकर रखता है.

कैसे बनते हैं कानूनगो

राजस्व निरीक्षक या कानूनो के पद पर दो तरह से भर्ती होती है. पहली तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के जरिए. दूसरा तरीका ये है कि लेखपाल को पदोन्नत करके कानूनगो बनाया जाता है. यूपीएसएसएससी के जरिए भर्ती होने के लिए सबसे पहले पीईटी परीक्षा पास करनी होती है. इसके बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होना होता है. इसके लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना चाहिए.

कितनी मिलती है कानूनगो को सैलरी

यूपी में कानूनगो का वेतनमान 5200-20,200+ग्रेड पे 2800/- रुपये है.

कौन होता है लेखपाल का बॉस

तहसील स्तर पर राजस्व विभाग का सबसे बड़ा आधिकारी तहसीलदार होता है. इसके नीचे नायब तहसीलदार होता है. यह तहसीलदार/नायब तहसीलदार और पटवारी के बीच की कड़ी कानूनगो होता है. इस तरह लेखपाल से बड़ा कानूनगो होता है.

