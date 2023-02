Career Options: पर्सनालिटी के मुताबिक चुनें सही करियर, ये 7 टिप्स हैं मददगार

How To Choose A Career Based On Interests: किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन का तरीका यह सुनिश्चित करना है, हम जो भी काम करें वह हमारी प्रतिभा और कौशल से मेल खाता हो. लोगों के अलग-अलग व्यक्तित्व हैं, कोई प्रबंधन में तो कोई शिक्षण, गायन या व्यवसाय में अच्छे हो सकते है.

1. व्यवस्था करने वाला (Organizer): ये लोग स्वभाव से विश्लेषणात्मक (analytical) होते हैं. वे जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में सोचने में और योजना बनाने में समय व्यतीत करते हैं. उनके लिए गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है. इस व्यक्तित्व प्रकार के साथ आप इवेंट मैनेजर, बैंकिंग प्रोफेशनल, अकाउंटेंट, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलपर में करियर बना सकते हैं. इन सभी व्यवसायों में धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है.

2. सामाजिक व्यक्ति (People Person): ये स्वभाव से मिलनसार होते हैं और हर पार्टी की जान होते हैं. मूल रूप से, वे बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं और नए लोगों से मिलने में उन्हें आनंद आता हैं. इस स्‍वभाव वाले लोग पर्सनल ट्रेनर, कॉरपोरेट ट्रेनर, काउंसलर, फाइनेंशियल एडवाइजर, वकील और रियल स्टेट एजेंट के तौर पर करियर बना सकते हैं.

3. प्रोत्साहक व मार्गदर्शक (Persuader Or Driver): इस व्यक्तित्व के लोग टीमवर्क करना पसंद करते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए टीम को लीड कर सकते हैं. इस व्यक्तित्व वाले लोग अच्छे राजनेता, वकील और सफल व्यवसायी बनते हैं.

4. मदद करने वाला (Helper): यह लोग हमेशा सोचते हैं कि सही करियर कैसे चुने जो उन्हें संतुष्टि प्रदान करे. इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग अपना करियर शिक्षक, प्रोफेसर, चिकित्सक, नर्स, डॉक्टर के तौर पर बना सकते हैं.

5. सोचने व विचार करने वाला (Thinker): यदि आप दुनिया को बदलने के लिए उज्ज्वल विचारों के साथ आना पसंद करते हैं तो आप एक वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी या चिकित्सा शोधकर्ता हो सकते हैं या आप एक अच्छे विचार के साथ अपना स्वयं का स्टार्टअप खोल सकते हैं.

6. रचनात्मक (Creative): एक क्रिएटिव इंसान का जुनून उसकी प्रतिभा के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. अधिकांश टैलेंटेड लोग जो हम दुनिया में देखते हैं वे क्रिएटिव व्यक्तित्व के ही होते हैं. ऐसे लोग संगीतकार, लेखक, फिल्म निर्देशक, अभिनेता, फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर बन सकते हैं.

7. निर्माता (Creator): वे फील्ड वर्क और हाथों के अनुभव का आनंद लेते हैं. इस व्यक्तित्व के लोग खेल, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बढ़ई या फर्नीचर डिजाइनर, पुलिस अधिकारी और फायर-फाइटर के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं.

