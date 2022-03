Results 2022: परीक्षा का रिजल्ट बिगड़ने पर क्या करें? इन टिप्स से होंगे मोटिवेट

Results 2022, Success Tips, Mental Health Tips: सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट (CBSE Term 1 Result) कभी भी जारी किया जा सकता है. यूपीटीईटी रिजल्ट (UPTET Result) और बिहार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट (BSEB Result) भी अगले हफ्ते तक जारी किया जा सकता है. इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों का रिजल्ट उनके मनमुताबिक नहीं होगा. कुछ फेल भी हो सकते हैं. अगर आप भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. जानिए किसी परीक्षा के रिजल्ट में फेल होने या कम नंबर आने पर खुद को कैसे संभालें (How To Deal With Failure).