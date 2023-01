UPSC Exam Form: आसान नहीं है UPSC फॉर्म भरना, गलती से बचने के लिए नोट करें जरूरी डिटेल्स

नई दिल्ली (UPSC Exam Form, upsc.gov.in). संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है. 1 फरवरी 2023 से upsc.gov.in पर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार 21 फरवरी 2023 तक सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा का फॉर्म भरना मुश्किल होता है (UPSC CSE Prelims Exam Form). इसमें एक छोटी सी गलती होने पर भी उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है. यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स को भी अपने पास रखें.

नोट करें यूपीएससी परीक्षा 2023 का कार्यक्रम

यूपीएससी आईएएस नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2023 को जारी की जाएगी. इसी दिन से upsc.gov.in पर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी (UPSC CSE Prelims 2023). यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 28 मई 2023 को और मेन्स परीक्षा 15 सितंबर 2023 को होगी. यूपीएससी रिजल्ट व इंटरव्यू की तारीखों की सूचना बाद में दी जाएगी (UPSC Exam Date).

फॉर्म के साथ लगाएं ये डॉक्युमेंट्स

यूपीएससी आईएएस आवेदन पत्र 2023 (UPSC IAS Application Form 2023) भरते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स भी जमा करने होंगे. देखें लिस्ट-1- वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर2- यूपीएससी द्वारा उल्लिखित आयामों के अनुसार स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर3- वैध फोटो पहचान पत्र विवरण4- अन्य आवश्यक दस्तावेज (अगर लागू हों)5- व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण6- शुल्क भुगतान विवरण (डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि)

फॉर्म भरते समय जमा करें फीस

संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगी (UPSC Exam Form Fees).सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस- 100 रुपयेएससी/ एसटी/ पूर्व सैनिक/ पीडब्ल्यूडी/ महिला – शुल्क में छूट दी गई हैयूपीएससी फॉर्म के आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट) या बैंक चालान के माध्यम से किया जा सकता है.

यूपीएससी फॉर्म कैसे भरें? (UPSC IAS Application Form 2023)

स्टेप 1- यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट – upsc.gov.in पर जाएं.स्टेप 2- होम पेज पर ‘What’s New’ सेक्शन में, ‘परीक्षा अधिसूचना: सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023’ लिंक पर क्लिक करें.स्टेप 3- स्क्रीन पर सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 अधिसूचना पीडीएफ लिंक और यूपीएससी आईएएस आवेदन 2023 लिंक दिखाई देगा.स्टेप 4- यूपीएससी आईएएस अधिसूचना 2023 डाउनलोड करने के लिए दस्तावेज शीर्षक के लिंक पर क्लिक करें. आईएएस आवेदन पत्र 2023 भरने के लिए नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें.स्टेप 5- आईएएस आवेदन पत्र 2023 भरने के लिए ‘यहां क्लिक करें’ लिंक पर क्लिक करें. इससे यूपीएससी सिविल सेवा आवेदन 2023 पंजीकरण पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा.स्टेप 6- यूपीएससी आईएएस 2023 भाग 1 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें. नई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें ऑनलाइन यूपीएससी आईएएस एप्लीकेशन फॉर्म 2023 (UPSC IAS Application Form 2023) भरने के निर्देश होंगे. सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और स्क्रीन के नीचे ‘Yes’ बटन दबाएं.स्टेप 7- भाग 1 के लिए यूपीएससी आवेदन पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा. फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक विवरण भरकर ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें.स्टेप 8- प्रमाण पत्र विवरण भरें, जिसे परीक्षा के दिन ले जाएंगे. वैकल्पिक विषयों और भाषा के साथ यूपीएससी आईएएस 2023 मेंस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र का विवरण भी भरना होगा. फिर ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें.स्टेप 9- विवरण का प्रिव्यू स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा. सभी डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर सबमिट बटन पर क्लिक करें. एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, जिसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर लें.स्टेप 10- अब भाग 2 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें. एक नई पॉप अप स्क्रीन खुलेगी, पंजीकरण आईडी, जन्म तिथि और कैप्चा डिटेल्स भरकर सबमिट बटन दबाएं.स्टेप 11- यूपीएससी आईएएस आवेदन शुल्क का भुगतान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं. यूपीएससी आईएएस एप्लीकेशन फॉर्म 2023 शुल्क का भुगतान करने के बाद ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें.स्टेप 12- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करें. फोटो पहचान पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है. अपलोड करने के बाद ‘Upload Image’ पर क्लिक करें और ‘Continue’ दबाएं.स्टेप 13- अब चरण 9 में दिए गए फोटो आईडी कार्ड संख्या को सत्यापित करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से प्रीलिम्स परीक्षा शहर का चयन करें. UPSC CSE 2023 घोषणा पत्र पढ़ें और यूपीएससी आईएएस आवेदन पत्र 2023 (UPSC IAS Application Form 2023) को जमा करने के लिए ‘I have read the declaration and agree button’ पर क्लिक करें.

