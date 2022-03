Job Tips: क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं? इन टिप्स से मिलेगी शानदार नौकरी

नई दिल्ली (Job Tips, How To Find Job). इन दिनों नौकरी ढूंढने के लिए कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं (How To Find Job). लोग विभिन्न वेबसाइट, ऐप्स और ग्रुप्स के जरिए अपने लिए बेस्ट नौकरी की तलाश करते हैं (Career Guidance). कॉलेज पासआउट्स को कैंपस प्लेसमेंट (Campus Placement) में भी नौकरी मिल जाती है. अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखते हुए ही अप्लाई करें.

किसी भी शख्स को जॉब उसकी योग्यता के आधार पर मिलती है (How To Find Job). इसके लिए प्रभावशाली रिज्यूमे (Resume Tips) होना जरूरी है. उसकी मदद से जॉब के लिए अप्लाई करना आसान हो जाता है. साथ ही आपके अंदर उस जॉब प्रोफाइल (Job Profile) की समझ और स्किल्स (Job Skills) भी होनी चाहिए. इससे रिक्रूटमेंट एजेंसी (Recruitment Agency) या एचआर (HR) के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करना ईजी हो जाता है.

1- अच्छे सीवी से करें शुरुआत

नौकरी की तलाश शुरू करने से पहले एक प्रभावशाली रिज्यूमे बनाना जरूरी है. रिज्यूमे किसी भी नौकरी की पहली सीढ़ी है. उसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स की पूरी जानकारी होती है.

2- दूर करें रिजेक्शन का डर

जॉब इंटरव्यू में या किसी भी प्रोसेस में रिजेक्ट हो जाने पर जरा भी न घबराएं. इस बात का ध्यान रखें कि यह आखिरी अवसर नहीं है. आपको इसके बाद भी कई मौके मिलेंगे, जहां आप खुद को साबित कर सकेंगे.

3- समय पर करें अप्लाई

किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त डेडलाइन आदि का ख्याल रखें. कहीं ऐसा न हो जाए कि आप जॉब के लिए अप्लाई करके वहां से कॉल आने का इंतजार कर रहे हों और वहां अप्लाई करने की लास्ट डेट निकल चुकी है.

