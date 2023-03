Railway Guard : कैसे बनते हैं रेलवे गार्ड ? मिलती है 50 हजार तक सैलरी, कौन कर सकता है अप्लाई

How To Become Railway Guard : भारतीय रेलवे रेलवे में शानदार सैलरी और भत्ते सहित तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं. इसके चलते लाखों युवाओं का सपना रेलवे में नौकरी पाने का है. भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. भारतीय रेलवे के संचालन के लिए लाखों कर्मचारी दिन-रात काम करते हैं. रेलवे बोर्ड विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए हर साल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का आयोजन करता है. इसमें से रेलवे गार्ड की नौकरी भी एक है.आइए जानते हैं कि कैसे मिलती है रेलवे गार्ड की नौकरी और कितनी मिलती है सैलरी.

रेलवे गार्ड भर्ती के लिए कितना पढ़ा होना चाहिए ?

रेलवे गार्ड पद पर भर्ती आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के जरिए होती है. इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए.

रेलवे गार्ड पद के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए ?

रेलवे गार्ड पद पर भर्ती होने के लिए उम्र कम से कम से कम 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए.

रेलवे गार्ड पद पर कितनी मिलती है सैलरी ?



I बेसिक पे 29,200/- रुपये II ग्रेड पे 2800/-

III DA (बेसिक सैलरी का 34%) 4964/- 9860/-

IV यात्रा भत्ता 2016/-

V एचआरए 2336/-

कुल सैलरी 46,212



रेलवे गार्ड का क्या होता है काम ?

रेलवे में गार्ड का काम काफी जिम्मेदारी भरा होता है. मालगाड़ी में रेलवे गार्ड ट्रेन के सबसे अंतिम डिब्बे में रहता रहता है. रेलवे गार्ड इमरजेंसी ब्रेक भी लगाता है. वह ट्रेन ड्राइवर को लाने और रोकने की इजाजत देता है. वह झंडे या लाइट दिखाकर चलने/रुकने का सिग्नल दिखाता है. एक रेलवे गार्ड के जॉब प्रोफाइल में यह शामिल होता है कि वह पूरी ट्रेन की जांच करे.

