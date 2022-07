English Learning: इन वाक्यों से शुरू करें English Speaking, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं

नई दिल्ली (English Learning, English Speaking, English Sikhen). अंग्रेजी एक बहुत आम भाषा है, जिसे अपनी मातृभाषा की तरह ही आसानी से सीखा जा सकता है (Learn English). हालांकि, आस-पास ज्यादा अंग्रेजी भाषी लोगों के न होने की वजह से कई बार लोग एक्सपर्ट्स के सामने इसमें बात करने में हिचक महसूस करने लग जाते हैं.

अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल (English Speaking Skills) सीखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप कुछ आम सेंटेंस याद कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल बिना किसी स्ट्रेस के सही कंवर्सेशन के दौरान किया जा सकता है. आप चाहें तो इन इंग्लिश सेंटेंस को कहीं नोट करके भी रख सकते हैं.

1- किसी को कॉफी के लिए इनवाइट करने के लिए – Let’s get a coffee sometime.

2- ऑफिस में लंच के लिए ऐसे पूछें – Let’s grab lunch.

3- जब आप किसी जगह की सलाह देना चाहें – I know a good place nearby.

4- किसी से सलाह या इनपुट लेने के लिए – If you have a moment, I would love your thoughts on this.

5- मीटिंग/इंटरव्यू में कुछ रिकॉर्ड करने के लिए सामने वाले से सलाह लेते वक्त – Do you mind if I record this?

6- कोई बात समझ में न आने पर ऐसे कह सकते हैं – I don’t understand this. Can you please explain it?

7- किसी से सलाह कैसे मांगें? – I’m having trouble with [something]. Do you know who can help me?

8- जब मीटिंग या कॉल पर कुछ मिस हो जाए या सुनाई न दिया हो तो ऐसे कहें – Can you please repeat that?

9- किसी नई कंपनी या जगह पर गए हैं तो यह ज़रूर पूछें – Are there any rules I should know about?

10- किसी को अपने काम से कॉल करने या किसी से मदद मांगते वक्त ऐसे पूछ सकते हैं – Do you have a minute?

