UP Board Result 2022: किस आधार पर बन रहा है यूपी बोर्ड रिजल्ट? काम आएगी ये जानकारी

UP Board Result 2022, UP Board 10th 12th Result 2022, UP Board Exam 2022, UP Board Marking Scheme, UP Board Marksheet: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 2022 में हुई थीं. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम में बदलाव किया गया है. यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 नई इवैल्युएशन स्कीम के हिसाब से तैयार किया जाएगा. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही upmsp.edu.in पर लाइव होने की उम्मीद की जा रही है. जानिए यूपी बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट कहां से मिलेगी.











