IAS आधिकारी को जिला कलेक्टर कहें, डीएम या डेवलपमेंट कमिश्नर ? क्या बदल जाएगा नाम और काम, जानें

UPSC Civil Services, IAS Officer, District Magistrate : देश में शहरों-कस्बों से शुरू हुई नाम बदलने की शुरुआत अब देश के सिविल सेवाओं के पदों तक पहुंच गई है. आईएएस अधिकारी की पहली पोस्टिंग जिला लेवल पर होती है. अब इस पद का नाम प्रशासनिक सुधारों को लेकर जारी बहस की जद में है. सवाल ये है कि आईएएस अधिकारी को जिला कलेक्टर कहें ? जिला अधिकारी या डेवलपमेंट कमिश्नर यानी विकास आयुक्त ? भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुई थी. तब से अब तक कमोबेश इस व्यवस्था में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है.

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने हाल ही में एक किताब From Rule By Law to the Rule of Law — 25 Reforms to Decolonise India’s Legal System प्रकाशित की है. इस किताब में भारत के सामने मौजूद प्रशासनिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है. किताब के अनुसार, जिला स्तर पर सेवाओं और जिला अधिकारी के हाथ में काफी पावर देना भारतीय ब्रिटिश प्रशासन का एक महत्वपूर्ण इनोवेशन था. ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के इस अवशेष पर आज तक निरंतर निर्भरता कायम है. यह फैक्ट है कि जनता के मन में यकीन है कि जिला लेवल पर यही इंस्टीट्यूशन सर्वेसर्वा है.

कलेक्टर के नाम, भूमिका में बदलाव चाहते हैं देबरॉय

न्यूज वेबसइट द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, सिविल सेवाओं को लेकर जारी बहस में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय भी उतर गए हैं. देबरॉय कम से कम 248 निरर्थक और अप्रचलित औपनिवेशिक कानूनों को खत्म करने पर काम कर चुके हैं. इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में देबरॉय ने लिखा है कि देश भर में सभी नीतियों को एकीकृत किया जा रहा है. इसलिए इसमें जिला कलेक्टर के पद नाम और उसकी भूमिका भी शामिल की जानी चाहिए.

बदलाव के पक्ष में नहीं है हर कोई

एक जिला अधिकारी कई काम करता है. वह स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व जैसे विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेट करता है. साथ ही वह सामान्य प्रशासन और कानून-व्यवस्था भी देखता है. जिला अधिकारी या जिला कलेक्टर पद का नाम बदलने को लेकर हर कोई सहमत नहीं है. लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) के पूर्व निदेशक और वैली ऑफ वर्ड्स के फेस्टिवल डायरेक्टर संजीव चोपड़ा का कहना है कि नाम बदलकर डीएम से डेवलपमेंट कमिश्नर करना काफी आसान है. लेकिन वांछनीय नहीं है. वह कहते हैं कि कोरोना महामारी को अच्छी तरह नियंत्रित किया जा सका क्योंकि NDMA के तहत डीएम के पास शक्तियां थी. यह चुनाव कराने से लेकर जिला स्तर के कई कार्यों को भी अंजाम देता है.

डीएम का नाम बदलने से पैदा होगा भ्रम

कई अन्य सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट्स का मानना है कि यदि डीएम पद का नाम बदला जाता है तो उसकी भूमिकाओं और शक्ति के वितरण में भ्रम पैदा होगा. उनका कहना है कि एक जिला कलेक्टर जिले में राजस्व प्रशासन के मामलों की निगरानी करता है और जिला मजिस्ट्रेट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ इन इंचार्ज होता है. भारत के लगभग हर जिले में डीएम के पास जिला कलेक्टर की शक्तियां भी होती हैं. कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कलेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दो अलग-अलग पद हैं. यदि कलेक्टर का नाम बदलकर डेवलपमेंट ऑफिसर कर दिया जाए तो कलेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भूमिकाओं में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा.

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वी राम का कहना है कि यदि कलेक्टर को डेवलपेंट कमिश्नर के रूप में नामित किया जाता है तो जिला परिषद और राज्य सरकार द्वारा उनके कार्यों के दोहरे नियंत्रण की समस्या को हल करन होगा. स्थानीय निकायों, ग्रामीण और शहरी दोनों, को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता देने के मुद्दे पर अभी ध्यान दिया जाना चाहिए.

