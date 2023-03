IAS ऑफिसर ने शादी में अपना कन्यादान कराने से किया इनकार, IFS दूल्हे ने फैसले में दिया साथ

IAS Officer Says No To Kanyadaan: हाल के कई सालों में, कई महिलाओं ने विवाह में कन्यादान की रस्म पर सवाल उठाया है. दशकों से चली आ रही हमारी परंपरा के बारे में अब अक्सर आलोचना सुनने में आती रहती है. आलोचना अक्सर उन लोगों की ओर से की जाती है, जो मानते हैं कि लड़कियां कोई चीज नहीं, जिनका दान किया जाए. एक आईएएस ने भी इसी सोच के चलते अपनी शादी में अपना कन्यादान करने से मना कर दिया था. ये आईएएस हैं तपस्या जिन्होंने 2018 csx यूपीएससी परीक्षा में AIR 23 हासिल की थी. तपस्या ने आईएफएस अधिकारी गर्वित गंगवार के साथ शादी की.

परिवार से कन्यादान रस्म करने से मना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तपस्या परिहार ने अपनी शादी में परिवार से कन्यादान रस्म करने से मना कर दिया था. उन्होंने अपने पिता से कहा था, मैं आपकी बेटी हूं, कोई चीज नहीं जिसका दान किया जाए. रिपोर्ट्स बताती हैं, तपस्या बचपन से ही ऐसी रस्मों पर सवाल उठाती रही हैं.वह अक्सर सवाल करती थी कि कोई अपनी बेटी को “दान” कैसे कर सकता है. जब उन्होंने ये सावल अपनी शादी में उठाया तो हैरानी की बात ये रही कि न सिर्फ उसके घरवाले बल्कि दूल्हे आईएफएस अधिकारी गर्वित गंगवार भी उनकी बात से सहमत थे.

पति ने भी दिया साथ

IFS अधिकारी गर्वित गंगवार ने भी कन्यादान परंपरा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शादी के बाद लड़की को ही पूरी तरह से क्यों बदलना चाहिए. दूसरी ओर, तपस्या के पिता का मानना ​​है कि इस तरह की रस्में लड़की को उसके पिता के घर से “विदा” करने की “तैयारी” की तरह हैं. उन्होंने आगे कहा कि बेटियों के संबंध में “दान” या दान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. IAS IFS जोड़े ने दिसंबर 2021 में शादी की थी.

