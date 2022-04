IIM Admission 2022: 12वीं के बाद करें IIM से MBA, इस तरह से मिलेगा एडमिशन

नई दिल्ली (IIM Admission 2022, MBA Course, iimidr.ac.in). एमबीए कोर्स (MBA Course) की तैयारी कर रहा हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई आईआईएम (IIM Admission) से करने का सपना देखता है. इसके लिए वे कैट परीक्षा (CAT Exam) में भी शामिल होते हैं. कैट के जरिए आईआईएम में दाखिला लेने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य माना जाता है. हालांकि अब आईआईएम इंदौर (IIM Indore) 12वीं पास वालों को भी आईआईएम में दाखिला लेने का अवसर दे रहा है (Career Options After 12th).

आईआईएम इंदौर (IIM Indore) ने अपने यहां 5 साल के इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स (Integrated MBA Course) की शुरुआत की है. इसमें 12वीं की परीक्षा दे चुके स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं. इसके लिए उन्हें आईआईएम इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट iimidr.ac.in पर आवेदन करना होगा. इसके लिए हर साल नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exams) आयोजित किया जाता है. इसका नाम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट (आईपीएम एटी) है (IPM AT).

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कौन कर सकता है अप्लाई?

आईआईएम इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है. अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 2020, 2021 या 2022 में 12वीं परीक्षा पास की है तो आप आईआईएम इंदौर के इस स्पेशल इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. कुछ विशेष वर्गों के स्टूडेंट्स को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.