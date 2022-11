12वीं के बाद IT सेक्टर में एंट्री के लिए ये हैं 3 बेस्ट डिप्लोमा कोर्स

नई दिल्ली: एडवांस होते टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को हर कोई समझना चाहता है. बहुत से लोग इसी क्षेत्र में करियर भी बनाना चाहते हैं. हम 12वीं के बाद IT सेक्टर के अलग-अलग विकल्पों की जानकारी शेयर करने जा रहें हैं. IT यानी इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी में युवाओं की बढ़ती रुचि और IT सेक्टर द्वारा दिए जा रहे रोजगार इसे फील्ड को और ज्यादा डिमांडिंग बना रहें हैं. इसलिए 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा कोर्स की सुविधा अलग-अलग कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी की ओर से दी जा रही है.12वीं के बाद के डिप्लोमा कोर्सेस के बारे में जानें.

12वीं के बाद IT सेक्टर में प्रवेश के लिए डिप्लोमा कोर्स

क्लाउड कंप्यूटिंग में डिप्लोमा कोर्सटेक्नोलॉजी की दुनिया को समझने वाले और इस फील्ड में करियर बनाने के लिए अगर आप सोच रहें हैं तो 12वीं के बाद स्टूडेंट्स क्लाउड कंप्यूटिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं. डाटा प्रोसेस से फील्ड में जॉब ऑप्शन ज्यादा हैं. इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लोमा कोर्स बेहतर ऑप्शन माना गया है. क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लोमा कोर्स में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में सेव किये हुए डाटा को सिक्योर कैसे रखना है इससे जुड़ी टेक्निक के साथ-साथ डाटा संबंधी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है. इस डिप्लोमा कोर्स के बाद सालाना 12 से 15 लाख की अर्निंग की जा सकती है लेकिन शुरुआती सालों में सैलरी पैकज कम भी हो सकती है.



ग्राफिक्स डिजाइनिंग में डिप्लोमा कोर्सहॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्में देखने के शौकीन ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में अच्छी तरह समझते होंगे. अगर आप नहीं समझते और इसी फील्ड में करियर ऑप्शन बनाने की सोच रहें हैं तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं. अब अगर आसान सी भाषा में इस कोर्स को समझें तो यह एक आर्ट है जिसमें कंप्यूटर एवं अलग-अलग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की मदद से आर्ट डिजाइनिंग की शिक्षा दी जाती है. ग्राफिक्स डिजाइनिंग के अंतर्गत कई अलग-अलग कोर्स भी किये जा सकते हैं. इस फील्ड में शुरुआती सालाना इनकम 4 से 5 लाख होती है.

मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डिप्लोमा कोर्सइस टेक्निकल वर्ल्ड में मोबाइल तो हर उम्र के लोगों के पास है. मोबाइल फोन बिना एप्लीकेशन के कुछ भी नहीं. इसलिए इन दिनों मोबाइल ऐप डेवलपर की डिमांड बढ़ती जा रही है. अगर आप बतौर मोबाइल ऐप डेवलपर काम करना चाहते हैं तो 12वीं पास करने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं. मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि टैब, स्मार्टवॉच एवं कंप्यूटर के लिए भी एप्लीकेशन डेवलप करने का काम करते हैं. यह कोर्स भी अलग-अलग यूनिवर्सिटी एवं प्राइवेट कॉलेज द्वारा कर सकते हैं.

ये हैं तीन महत्वपूर्ण डिमांडिंग IT सेक्टर से जुड़े कोर्स. यहां हमने इन डिप्लोमा कोर्स के फीस की चर्चा नहीं की है क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में फी स्ट्रक्चर अलग-अलग होते हैं.

