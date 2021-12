JEE Main 2022: ऐसे करें जेईई मेन परीक्षा की तैयारी, शानदार रहेगा रिजल्ट

JEE Main 2022, jeemain.nta.nic.in, IIT Admission Process: हर साल लाखों छात्र इंजीनियर बनने का सपना संजोए हुए जेईई परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं (How To Become Engineer). इसका सिलेबस और पैटर्न काफी कठिन होता है. इसमें अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए कई सालों तक कठिन मेहनत करनी होती है. कुछ छात्र कक्षा 6 से तो कुछ 11वीं से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं. अगर आप भी साल 2022 में आईआईटी में एडमिशन हासिल करने के लिए जेईई मेन परीक्षा देने वाले हैं तो इन टिप्स की मदद से अपनी तैयारी कर सकते हैं (JEE Main 2022 Preparation Tips).