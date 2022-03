Interview Tips: इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? इन टिप्स से पक्की होगी नौकरी

नई दिल्ली (Interview Tips, Job Interview, Communication Skills). यह कहावत तो सबने सुनी होगी- फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन (First Impression Is The Last Impression). इसका मतलब है कि पहली मुलाकात में हम किसी पर जो छाप छोड़ देते हैं, वह लंबे समय तक उसके दिमाग में रहती है (Career Growth). अगर आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू (Job Interview Tips) के लिए जा रहे हैं, तब भी इस बात का खास ख्याल रखें.

किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते वक्त अपनी ड्रेसिंग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ ही कम्युनिकेशन स्किल (Communication Skills) पर भी फोकस करना बहुत जरूरी होता है. अगर आप संवाद की कला में माहिर हैं तो इंटरव्यू के दौरान पैनल का दिल और दिमाग, दोनों जीत सकते हैं (Job Interview Tips). ऐसा होते ही आपकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी. जानिए कम्युनिकेशन स्किल (How To Improve Communication Skills) को बेहतर कैसे बनाएं.

1- इंटरव्यू के दौरान अपने हाव-भाव ठीक रखें और कॉन्फिडेंट रहें (Job Interview Tips).2- इस दौरान अपनी पॉकेट में हाथ न डालें. इससे आपका इंप्रेशन बिगड़ सकता है (Grooming Tips).3- पैनल में मौजूद लोगों के सवाल ठीक से सुनें और उनकी बात को बीच में न काटें.4- सवालों को ठीक से समझें और कोई भी डाउट होने पर उनसे क्लियर कर लें.5- इंटरव्यू के दौरान सही शब्दों का इस्तेमाल करें (How To Improve Communication Skills). किसी भी सवाल का जवाब देते समय बहस न करने लगें.6- सामने वाले के हाव-भाव पर भी गौर करें. ऐसा न हो कि उन्हें आपके बात करने का तरीका अच्छा न लग रहा हो.7- इंटरव्यू के लिए जाने से पहले यूट्यूब पर इंटरव्यू के कुछ वीडियो (Interview Video) देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

Results 2022: परीक्षा का रिजल्ट बिगड़ने पर क्या करें? इन टिप्स से होंगे मोटिवेटParamedical Courses: 12वीं के बाद कर सकते हैं ये कोर्स, जानें कितनी मिलेगी सैलरी