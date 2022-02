Learn English Speaking: अंग्रेजी में बात करनी है तो रट लें ये बेसिक वाक्य, कहीं भी करें इस्तेमाल

नई दिल्ली (Learn English Speaking, English Speaking Course). आज-कल अपनी मातृभाषा के साथ ही एक अन्य भाषा की भी जानकारी होने से काफी फायदा मिलता है (Language Course). बच्चे हों या बड़े, सभी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज (English Language) की जानकारी बहुत अहम होती जा रही है. अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग (English Speaking) में फ्लुएंट नहीं हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अंग्रेजी भाषा (Basic English Language) की कुछ बेसिक चीजें सीखकर भी आप काफी आगे जा सकते हैं.

कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज (English Language) सीखने के लिए मोटी फीस देकर कोचिंग जॉइन करते हैं (English Speaking Course). उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि अगर कोई चीज सीखने की ललक हो तो उसे आप घर पर रहकर भी सीख सकते हैं. कुछ नहीं तो आपको इंग्लिश की इतनी जानकारी (Basic English Language) होनी चाहिए कि आप सामने वाले के हाल-चाल पूछ सकें और अपने बता सकें.

आज ही याद कर लें ये इंग्लिश सेंटेंस

अगर आप इंग्लिश का बेसिक ज्ञान (Basic English Language) चाहते हैं तो इन वाक्यों को आज ही याद कर लें. आप बेफिक्र होकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. बस, इन्हें बोलते समय अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रखें.

1- किस बारे में – About what?2- किसके बारे में – About whom?3- किस तरह से – In what way?4- क्या पहनना है – What to wear?5- क्या देखना है – What to watch?6- इसे लो – Take it7- जल्दी आओ – Come fast8- देर मत करो – Don’t be late9- कोशिश करते रहो – Keep trying10- नहीं मतलब नहीं – No means No11- ये हुई न बात – That’s the spirit12- हां जरूर – Yes, sure13- नहीं, कभी नहीं – No, not at all14- अपने हाथ धो लो – Wash your hands15- मेरा पेट भर गया – I am full

