Makeup Artist Career: मेकअप में है रुचि तो इसी में बनाएं करियर, कमाई का मौका बेशुमार

नई दिल्ली (Makeup Artist Career). महिलाएं हों या पुरुष, सुंदर दिखने के लिए वे मेकअप का सहारा लेने से हिचकिचाते नहीं हैं. अब सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग ही नहीं, बल्कि आम लोग भी मेकअप आर्टिस्ट (Makeup Artist) से अपना मेकअप करवाते हैं. अगर आपकी मेकअप करने में रुचि है तो आप इसी में अपना करियर (Makeup Artist Career) बना सकते हैं. इसमें ज्यादा पढ़ा-लिखा (Education) होने की जरूरत नहीं है.

ऑफबीट करियर ऑप्शन (Offbeat Career Options) की लिस्ट में मेकअप आर्टिस्ट (Makeup Artist) का काम भी शुमार है. इसमें भविष्य काफी सुनहरा है और कमाई के दरवाजे भी हमेशा खुले रहते हैं. बस आपके पास लेटेस्ट ट्रेंड की समझ और कस्टमर्स की जरूरत को समझने का हुनर होना चाहिए.

यह कोर्स आएगा आपके काम

मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए इसी क्षेत्र में कोर्स (Makeup Artist Course) करना जरूरी होता है. मेकअप स्किन से जुड़ा मामला है. आपकी एक गलती से किसी की स्किन हमेशा के लिए खराब हो सकती है. मेकअप आर्टिस्ट स्पेशलाइजेशन (Makeup Artist Specialization) वाले कोर्स में मेकअप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से जुड़ी बारीकियां समझाई जाती हैं. इसके लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स (Makeup Artist Course) करवाए जाते हैं. इसमें 12वीं के बाद एडमिशन लिया जा सकता है (Courses After 12th). इन कोर्स में उम्र की भी कोई सीमा नहीं होती है.

इन स्किल्स का होना है जरूरी

मेकअप आर्टिस्‍ट बनने के लिए माइंड का क्रिएटिव (Makeup Artist Skills) होना जरूरी है. इससे क्लाइंट का उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से मेकअप करने में मदद मिलती है. सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है. इसलिए स्किन टाइप और टेक्सचर की जानकारी होना जरूरी है. मेकअप आर्टिस्ट को हर स्टाइल और गेटअप की भी जानकारी होनी चाहिए. इसके लिए लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड (Latest Makeup Trend) के बारे में रिसर्च करते रहना चाहिए. इतना ही नहीं, अपने टूल्स, प्रोडक्ट्स और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए. मेकअप आर्टिस्ट को पब्लिक से डील करना होता है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना भी जरूरी है.

इस फील्ड में सेटल होने के बाद काम और शोहरत, दोनों हासिल होते हैं. इसमें आप लाखों रुपये तक की कमाई कर सकते हैं (Makeup Artist Salary).