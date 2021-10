MBA Admission 2021: क्या आप MBA करना चाहते हैं? इन टिप्स से लें सही फैसला

नई दिल्ली (MBA Admission 2021). भारत में मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके करियर को पंख लगाए जा सकते हैं (MBA Course In India). यह डिग्री नौकरी के बेहतरीन ऑप्शन देने के साथ ही हाई सैलरी की गारंटी भी देती है (Jobs In India). किसी भी तरह के मैनेजीरियल रोल (Managerial Level) के लिए एमबीए की डिग्री (MBA Degree) बेस्ट एलिजिबिलिटी मानी जाती है. इस डिग्री के बाद टॉप मैनेजीरियल लेवल तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

एमबीए की डिग्री करियर ग्रोथ (Career Growth) के ढेरों मौके देती है. आप चाहे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या मैन्यूफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में काम करते हों, यह डिग्री वहां भी अपनी वैल्यू रखती है. इस कोर्स की मदद से कम्युनिकेशन (Communication Skills) और लीडरशिप स्किल (Leadership Skills) भी मजबूत होती हैं. ये सब प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है. जानिए एमबीए के फायदे (Benefits Of MBA).

मिलती है अच्छी सैलरी की गारंटी

एमबीए की डिग्री न सिर्फ बेहतर नौकरी की संभावनाएं प्रदान करती है, बल्कि हाई सैलरी भी दिलाती है. इससे तरक्की की राह बहुत आसान हो जाती है (MBA Jobs).

बढ़ते हैं करियर के अच्छे अवसर

एमबीए प्रोग्राम (MBA Program) करने के बाद कई लेवल के अवसरों की भरमार होती है. आप ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इंफोर्मेशन सिस्टम, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में एमबीए कर सकते हैं.

डेवलप होती हैं खास स्किल्स

ज्यादातर एमबीए प्रोग्राम छात्रों की पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills) और प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करने पर जोर देते हैं. इससे उन्हें लाइफ और बिजनेस वर्ल्ड (Business World) में बैलेंस बनाते हुए एक नए दृष्टिकोण के साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने में मदद मिलती है.

एमबीए के लिए कैसे चुनें बी-स्कूल?

एमबीए कोर्स करने के लिए एक अच्छा कॉलेज चुनें. कहीं एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले यह जान लें कि उस कॉलेज में पढ़ाई के लिए कितनी लागत आएगी, अवधि कितनी होगी, एजुकेशन लोन (Education Loan) कितना लेना होगा और कैंपस प्लेसमेंट कैसा है.

ऐसे मिलता है एडमिशन

एमबीए में एडमिशन के लिए आमतौर पर प्रवेश परीक्षा के स्‍कोर की जरूरत होती है (MBA Entrance Exam). इंटरनेशनल और एग्‍जीक्‍यूटिव एमबीए के लिए जीमैट मान्य होता है. भारतीय बी-स्कूलों के लिए कैट/ सीईटी/ मैट/अन्य परीक्षाएं मान्य होती हैं. जीमैट के लिए 700+ स्कोर काफी अच्‍छा माना जाता है.