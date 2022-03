MBA Exam: क्या आप MBA करना चाहते हैं? इस तरह से चुनें बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम

नई दिल्ली (MBA Exam, MBA Course). ज्यादातर छात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मास्टर्स में एमबीए कोर्स (MBA Course) को वरीयता देते हैं. हालांकि एमबीए कोर्स तभी किसी काम का माना जाता है, जब उसे किसी अच्छे संस्थान से किया गया हो. भारत में अधिकतर छात्र आईआईएम (IIM) यानी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (Indian Institute Of Management) से ही एमबीए कोर्स करने का सपना देखते हैं (MBA Exam).

आईआईएम में एडमिशन (IIM Admission) हासिल कर पाना आसान नहीं होता है. इसके लिए उम्मीदवारों को कठिन एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exams) देना होता है. भारत में एमबीए के लिए कुल 9 एंट्रेंस एग्जाम (MBA Entrance Exams) को वरीयता दी गई है और इन सभी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. दरअसल, हर साल लाखों छात्र एमबीए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जिसकी वजह से इनमें कॉम्पिटीशन का लेवल काफी हाई रहता है. जानिए कैसे चुनें बेस्ट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम.

बेस्ट बिजनेस स्कूल से करें शुरुआत

एमबीए कोर्स के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम (MBA Entrance Exams) की तैयारी करने से पहले अपने लिए बी स्कूल (B School) का चयन करें. आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस परीक्षा के जरिए किस संस्थान में एडमिशन हासिल किया जा सकता है. बेहतर रहेगा कि आप उसी परीक्षा में शामिल हों, जिसका स्कोर कई संस्थानों में मान्य हो.

चेक करें अपना फाइनेंशियल स्टेटस

हर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम (MBA Entrance Exams) की फीस अलग होती है. अगर आप आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं हैं तो सिर्फ एक या दो परीक्षाएं ही दें. एग्जाम में ज्यादा रुपये खर्च न करें.

कैसे होगी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी?

एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना आसान नहीं होता है. इसलिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने से पहले एग्जाम पैटर्न (MBA Exam Pattern) जरूर समझें. जो आपको आसान और क्वालिफाई करने के लायक लगे, सिर्फ उसी में शामिल होना बेहतर रहेगा.

