Nainital Bank Admit Card 2021: नैनीताल बैंक भर्ती परीक्षा का डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, 200 नंबर का होगा पेपर

नई दिल्ली. Nainital Bank Admit Card 2021: नैनीताल बैंक ने 150 पदों पर मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क के पद पर भर्ती निकाली है. अब इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था वो नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट nainitalbank.co.in पर विजिट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि नैनीताल बैंक की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई 2021 से शुरू होकर 31 जुलाई तक चली थी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nainitalbank.co.in पर विजिट करना होगा. यहां पर होम पेज पर दिख रहे Recruitment / Results पर क्लिक करना होगा. अब Notification for Admit Card Management Trainees and Recruitment of Clerks in the Bank पर क्लिक करने पर आईबीपीएस का पेज खुलेगा. यहां पर मांगी गई डिटेल भर कर सबमिट करने पर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखने लगेगा. इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और इस्तेमाल के लिए प्रिंट लेकर रख लें.

ऑनलाइन टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर होगा चयनअभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर किया जाना है. बता दें कि ऑनलाइन टेस्ट 2 घंटे 25 मिनट का होगा. परीक्षा में पूछें जाने वाले प्रश्नों का संख्या 200 होगी और इसके लिए अधिकतम निर्धारित अंक 200 हैं. परीक्षा 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी होगी. ऑनलाइन टेस्ट में रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे. ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन नैनीताल, हल्द्वानी, रूद्रपुर, देहरादून, रूड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली-एनसीआर और अंबला शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाना है.

