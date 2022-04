NEET 2022: कल से शुरू होगा नीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन, यहां करें आवेदन

नई दिल्ली (NEET 2022, neet.nta.nic.in, NEET Exam). देश में हर साल विभिन्न कोर्सेस के लिए कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exams) आयोजित किए जाते हैं. नीट परीक्षा (NEET Exam) भी उन्हीं में से एक है. इसकी गिनती देश के सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम में की जाती है. इसके जरिए मेडिकल के विभिन्न यूजी (UG Course) और पीजी पाठ्यक्रमों (PG Course) में प्रवेश हासिल किया जा सकता है (Medical Course).

नीट 2022 (NEET 2022) परीक्षा के लिए कल यानी 2 अप्रैल 2022 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा (NEET 2022 Registration). इसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर रजिस्टर करना होगा. इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को मेडिकल कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा (Medical Course). आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीट परीक्षा (NEET Exam) एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है.

जुलाई में होगी परीक्षा

नीट 2022 परीक्षा जुलाई में संभावित है (NEET 2022 Date). सूत्रों की मानें तो मेडिकल कोर्स (Medical Course) में एडमिशन के लिए होने वाली नीट परीक्षा 17 जुलाई 2022 या उसके आस-पास आयोजित की जा सकती है. जो भी छात्र मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, वे कल यानी 2 अप्रैल से नीट परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं (NEET 2022 Registration). इसके लिए उन्हें neet.nta.nic.in पर जाना होगा.

इन भाषाओं में होगी नीट परीक्षा

नीट परीक्षा 13 प्रमुख भाषाओं में आयोजित की जाती है- अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू. नीट यूजी परीक्षा के जरिए एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), आयुष (Ayurveda, Unani, Siddha, and Homeopathy), पशु चिकित्सा (Animal Husbandry), बीएससी नर्सिंग (BSc Nursing) और जीवन विज्ञान (Life Science) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हासिल किया जा सकता है.

