English Learning: इन 10 शब्दों से शुरू करें इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, कुछ ही दिनों में आ जाएगा कॉन्फिडेंस

नई दिल्ली (English Learning, Learn English, English Sikhen). भारत में लोग प्रमुखता से तीन भाषाएं बोलते हैं- अपनी मातृभाषा (नेटिव लैंग्वेज), हिंदी और इंग्लिश. अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है लेकिन अभी भी हर कोई इसमें बहुत सहज नहीं है (English Language). कुछ लोग स्कूल-कॉलेज और फिर ऑफिस में इंग्लिश बोलते बेशक हैं लेकिन फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं.

दरअसल, कई बार हमारे आस-पास का माहौल इंग्लिश वाला नहीं होता है यानी हमसे जुड़े बहुत लोग इस भाषा में बात नहीं करते हैं. ऐसे में जिसे यह भाषा आती है, वह भी इसमें बहुत कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता है. अगर आप घर में रहकर यह भाषा सीखना चाहते हैं तो जानिए इंग्लिश लर्निंग के लिए 10 आसान शब्द और उनके हिंदी में अर्थ (English Words With Meaning).

1. Praise – प्रशंसा करनाExample: One must always praise the goodness of others. (दूसरों की अच्छाइयों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए.)

2- Break – तोड़नाExample: Hold the glass properly else you will break it. (ग्लास को ठीक से पकड़ो वर्ना टूट जाएगा.)

3. Come out – निकलनाExample: Can you come out for 2 minutes? (क्या तुम 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो?)

4. Abuse – गाली देनाExample: Do not abuse in front of children. (बच्चों के सामने गाली मत दो.)

5. Return – वापस आनाExample: I will return after my meeting. (मैं अपनी मीटिंग के बाद वापस आ जाऊंगी.)

6. Take meal – भोजन करनाExample: Did Meera take her meal? (क्या मीरा ने भोजन किया?)

7. Finish – खत्म करनाExample: Did you finish the movie I recommended? (क्या तुमने मेरी सुझाई हुई मूवी खत्म की?)

8. Mischievous – बदमाशExample: Those roadside boys are very mischievous. (सड़क किनारे खड़े वे लड़के बहुत बदमाश हैं.)

9. Refuse – इंकार करनाExample: Amrit rejected my business proposal. (अमृत ने मेरे बिज़नेस प्रपोज़ल को इंकार कर दिया.)

10- Harm – नुकसान पहुंचानाExample: Do not harm the street animals. (सड़क के जानवरों को नुकसान मत पहुंचाओ.)

