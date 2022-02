Sarkari Naukri: ये है IAS बनने का एकमात्र तरीका, फेल होने का कोई चांस ही नहीं

नई दिल्ली (Sarkari Naukri, IAS Officer, UPSC Exam). सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) हासिल करने का सपना देख रहे ज्यादातर युवा यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) की तैयारी करते हैं. इसमें कई सालों तक का वक्त लग सकता है. हालांकि आपने ऐसे भी कई आईएएस ऑफिसर (How To Become IAS Officer) देखे होंगे, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) पास कर ली.

किसी भी प्रतियोगी परीक्षा (Entrance Exams) की तैयारी करने से पहले सही रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है (UPSC Exam Strategy). उसके आधार पर परीक्षा को पास कर पाना आसान हो जाता है. अगर आप पहले प्रयास में ही आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी को दिनों के हिसाब से बांटना होगा (How To Become IAS Officer). जानिए 100 दिनों में यूपीएससी परीक्षा की फर्स्ट क्लास तैयारी करने के बेस्ट टिप्स.

पहले 50 दिनों की योजना

शुरुआत के 50 दिनों में अभ्यर्थी को यूपीएससी सिलेबस (UPSC Syllabus) खत्म कर देना चाहिए. दरअसल, यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) पास करने के लिए पूरे सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है. हर विषय को अलग समय देने के साथ ही करेंट अफेयर्स की भी जानकारी रखें. इन 50 दिनों में कम से कम 20 मॉक टेस्ट सॉल्व जरूर करें.

अगले 30 दिनों की योजना

एक बार यूपीएससी सिलेबस (UPSC Syllabus) खत्म कर लेने के बाद छात्रों को लगातार रिवीजन करना चाहिए. अगले 30 दिनों में कम से कम 15 मॉक टेस्ट सॉल्व करने का लक्ष्य बनाएं. साथ ही अपने नोट्स भी अपडेट करते रहें और दिमाग को एग्जाम के लिए तैयार करते रहें.

आखिरी 20 दिनों की योजना

इस दौरान खुद के बनाए हुए नोट्स से ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें. अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो उसे संक्षिप्त में पढ़ें. इस दौरान सिर्फ 2 से 5 मॉक टेस्ट (UPSC Mock Test) सॉल्व करें.

