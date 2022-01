SBI SO Exam 2022: स्टेट बैंक में नौकरी के लिए जानें परीक्षा पैटर्न, तैयारी में मिलेगी मदद

SBI SO Exam 2022: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के लिए कोशिश करने वाले लोग बैंक में नौकरी को काफी प्राथमिकता देते हैं (Bank Job). साल 2022 में भी सरकारी बैंकों में कई भर्तियां निकलने वाली हैं (Bank Recruitment). इनमें से ज्यादातर के लिए परीक्षा देनी पड़ती है (Bank Exam). एसबीआई (SBI) यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसओ या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद के लिए परीक्षा होनी है (SBI SO Exam 2022). इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न (SBI SO Exam Pattern) की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वे उसी हिसाब से तैयारी कर सकें.