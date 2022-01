Schools Reopening In India: नई गाइडलाइन के साथ खुलेंगे स्कूल, सरकार ने मांगे सुझाव

नई दिल्ली (Schools Reopening In India). साल 2021 के अंत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन ने देश भर में दहशत मचा दी (Omicron Cases In India). यह वेरिएंट बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है और इसीलिए इसके खतरनाक होने के चांसेस भी बढ़ गए थे (Coronavirus In India). सभी राज्यों ने अपने यहां बिगड़ते हालात और कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला ले लिया था (Schools Closed In India).

अब हालात फिर से कंट्रोल में आ रहे हैं. ऐसे में राज्य एक बार फिर से स्कूल-कॉलेज खोलने पर विचार कर रहे हैं (Schools Reopening In India). हालांकि, इसके लिए बच्चों की सेहत के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा. माना जा रहा है कि नई कोरोना गाइडलाइंस (Corona Guidelines) जारी करते हुए ही स्कूलों को खोलने के संबंध में कोई भी फैसला लिया जाएगा (Schools Reopening In India). इसके लिए सरकार ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं.

इस संबंध में मांगे सुझाव

समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा है- स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप से स्कूलों को खोले जाने को लेकर उसकी प्रक्रिया और तौर-तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिए कहा है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, ‘कोविड 19 (Covid 19) के संकट ने सभी उम्र वर्ग के बच्चों को प्रभावित किया है. करीब दो सालों तक स्कूल कमोबेश बंद ही रहे हैं. बीच-बीच में कुछ राज्यों में स्कूल खुले और बंद हुए लेकिन महामारी को लेकर आशंका और खतरा अब भी बना हुआ है.’

ये भी पढ़ें:

School Education: स्कूल खुलने पर बच्चों का करें एंटीजन टेस्ट, स्टेप बाय स्टेप जानें पूरी जानकारीCBSE Class 10, 12 Term 1 Result: जल्द जारी होगा सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट, यहां जानें पासिंग क्राइटेरिया

कोरोना गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे स्कूल

शीर्ष सूत्रों ने एएनआई को बताया है- केंद्र सरकार चाहती है कि कोविड 19 प्रोटोकॉल (Covid 19 Protocol) का सख्ती से पालन करते हुए स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएं. कोरोना के खतरे से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण का देशव्यापी अभियान शुरू किया था (Covid 19 Vaccination). अब 15-18 साल के ज्यादातर बच्चों को भी कोवैक्सीन (Covaxin) की पहली खुराक दी जा चुकी है.