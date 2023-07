SDM Story: ज्योति मौर्या (SDM Jyoti Maurya) और उनके पति अलोक मौर्या (Alok Maurya) की आपसी विवाद के बाद SDM का पद चर्चा में बना हुआ है. यह पद किसी भी राज्य के प्रशासनिक सेवा के सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक माना जाता है. राज्य प्रशासनिक सेवा का सबसे शुरुआती पद है. इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन दो परीक्षाओं UPSC और स्टेट PCS के तहत होता है. अगर आप में से कोई भी उम्मीदवार SDM बनने की चाहत रखते हैं, तो सबसे पहले उन्हें UPSC या PCS की परीक्षा पास करनी होती है. इस पद पर नौकरी पाने के लिए ज्योति मौर्या ने वर्ष 2015 में UPPSC की परीक्षा पास की थी और उन्होंने 16वीं रैंक हासिल की थीं.

जो भी उम्मीदवार UPSC की परीक्षा को पास करते हैं और उनका रैंक अच्छा होता है, तो उन्हें IAS दिया जाता है. IAS जब ट्रेनिंग पूरा करते हैं, तो उन्हें अलग-अलग राज्यों के कैडर में भेजा जाता है, जहां उन्हें शुरुआत में SDM या असिस्टेंट कलेक्टर का पद दिया जाता है. वहीं जो उम्मीदवार स्टेट PCS की परीक्षा को पास करते हैं और उनकी रैंक अच्छी होती है, तो उन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा के तहत SDM या डिप्टी कलेक्टर का पद दिया जाता है. लेकिन इन दोनों परीक्षा को पास करने के लिए तीन स्टेप्स प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू से गुजरना होता है.

कौन होता है SDM (Who is a SDM)

एसडीएम या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जो सब डिवीजन का मुखिया होता है. एक जिले में कई सब डिवीजन होते हैं, उसके अलग-अलग सब डिवीजन के लिए अलग-अलग SDM होते हैं. कई राज्यों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है. SDM वह व्यक्ति होता है, जो सब डिवीजन में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है. SDM को अपने सब डिवीजन में विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों का सत्यापन करने का अधिकार है. वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि काम ठीक से हुआ है या नहीं और अगर काम अच्छा नहीं हुआ, तो उन सभी के खिलाफ कार्रवाई भी SDM द्वारा की जाती है. सब डिवीजन में होने वाले सभी बड़े प्रोजेक्टों को सत्यापित कर पास करने की जिम्मेदारी SDM की होती है.

SDM का होता है ये बॉस (Who is Boss of SDM)

डिस्ट्रिक्ट किसी राज्य के प्रशासनिक डिवीजन हैं, जिसे सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए उसे सब डिवीजन में बांटा गया है. ये सब डिवीजन सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल ऑफिसर और तहसीलदार द्वारा चलाए जाते हैं. SDM जिले की बड़ी तहसील के कामकाज को सुविधाजनक बनाते हैं. वह राजस्व कार्य में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह भू-राजस्व के असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है. वह इस बात की निगरानी करता है कि कानून लागू हो रहे हैं या नहीं और उसके अनुसार आदेश जारी कर सकता है. उसे गिरफ्तार करने, आवश्यकता पड़ने पर आंसू गैस का उपयोग करने का आदेश जारी करने और कर्फ्यू के दौरान क्षेत्रों को कवर करने का भी अधिकार है. SDM को लिपिकीय कार्य में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करने का अधिकार है. वह जिला मजिस्ट्रेट के समन्वयक के रूप में कार्य करता है और उनकी सहायता करता है. यदि आवश्यक हो तो उसे किसी भी मामले में स्वतंत्र जांच स्थापित करने का भी अधिकार है.

एक SDM एक IAS अधिकारी या एक PCS अधिकारी हो सकता है. SDM सब डिवीजन के कुशल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे वित्तीय, प्रशासनिक, न्यायिक कार्य निष्पादित करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं.

