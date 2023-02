शिफ्ट खत्म हुई, कृपया घर जाएं; कंपनी ने ओवर टाइम करने से रोका, पोस्ट वायरल

Shift time over please go home: आपने ऐसी कंपनी देखी है जो यह कन्फर्म करने के लिए चेतावनी जारी करे कि उसके इंप्लॉई घर जाएं और शिफ्ट के घंटों के बाद अपने डेस्कटॉप को लॉक कर दें? एक कर्मचारी तन्वी खंडेलवाल ने लिंक्डइन पर ऐसी ही पोस्ट शेयर की. जिसमें लिखा था, “आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है. कृपया घर जाओ. पोस्ट साझा करने के बाद वायरल हो गई.

हर कोई बेहतर work-life बैलेंस बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है. यह कंपनी ये सुनिश्चित भी करती है कि उसके कर्मचारी इस बैलेंस को बरकरार करें. HR Specialist तन्वी खंडेलवाल ने शेयर किया कि यह कोई प्रचार या काल्पनिक पोस्ट नहीं है, वास्तव में यह उनके ऑफिस की हकीकत है. उसने जो पोस्ट साझा की उसमें उनके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन थी और उस पर लिखा हुआ था कि “चेतावनी !!! आपकी शिफ्ट का समय समाप्त हो गया है”.

ऑफिस सिस्टम 10 मिनट में बंद हो जाएगा

“ऑफिस सिस्टम 10 मिनट में बंद हो जाएगा”. “कृपया घर जाओ.” यह देखते हुए कि कंपनी शिफ्ट के घंटों के बाद इंप्लॉई को काम नहीं करने देती, उन्होंने कंपनी में काम करने के अपने उत्साह के बारे में भी बताया और कहा कि इंप्लॉई को अपने ऑफिस डे का आनंद लेने के लिए किसी विशेष प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है.

उन्होंने कंपनी में काम करने के अपने सकारात्मक अनुभव को साझा किया. यह न केवल सिस्टम को लॉक करता है, बल्कि यह कर्मचारियों को शिफ्ट घंटों के बाद अधिक कॉल और मेल करने की अनुमति भी नहीं देता है. उसने अपने वायरल पोस्ट में कहा, “क्या यह शानदार नहीं है”.

देखें वायरल पोस्ट-

ये भी पढ़ें-ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल की कहानी: घर में बनकर रहती थी लड़की, दुनिया के लिए बनना पड़ता था लड़काबिहार बोर्ड ने कब कराई थी पहली परीक्षा, लाखों स्टूडेंट्स देते हैं परीक्षा, पढ़ें बोर्ड की पूरी कहानी