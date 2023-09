एसपी या डीएसपी कौन होता है ज्यादा पावरफुल ? कितनी मिलती है सैलरी एवं सुविधाएं

SP or DSP who is more Powerful: पुलिस प्रशासन के रैंक और पदों को लेकर अक्सर लोगों के बीच उत्सुकता रहती है, कि आखिर कौन सा अधिकारी किस रैंक का होता है. लेकिन लोगों के पास इससे जुड़ी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है. इसिलिए हम आपके लिए लगातार अलग-अलग पदों के बारे में जानकारी लेकर आते रहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि पुलिस विभाग में एसपी और डीएसपी का क्या रोल होता है, दोनों में कौन अधिक पॉवरफुल होता है और किसे कितनी सैलरी मिलती है.

बता दें कि एसपी का फुल फॉर्म सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP Full Form) होता है. वहीं डीएसपी का फुल फॉर्म (DSP Full Form) डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है. जैसा कि नाम से क्लियर है, डीएसपी, एसपी के डिप्टी होते हैं. एक एसपी जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है. उसके अंतर्गत उस जिले के सभी थाने आते हैं. वहीं एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को असिस्ट करते हैं. डीएसपी, एसपी और एएसपी के बीच की पोस्ट होती है. वह एसपी से जुनियर और एएसपी से सीनियर होते हैं. कई राज्यों में डीएसपी की पोस्ट अलग नामों से भी जानी जाती है. जैसे राजस्थान और यूपी में इस रैंक की पोस्ट को सर्कल ऑफिसर कहा जाता है. वहीं पश्चिम बंगाल में यह पोस्ट सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर रैंक के तहत आती है.

SP or DSP Salary: कितनी मिलती है सैलरी

एसपी के सैलरी की बात करें तो इस पोस्ट में बेसिक सैलरी लगभग 78,800 रूपए तक होती है. वहीं भत्तों को मिलाकर यह एक लाख से भी ऊपर पहुंच जाती है. वहीं एक डीएसपी की बेसिक सैलरी तकरीबन 73,915 रूपए तक हो सकती है, वहीं अन्य भत्तों के साथ यह भी एक लाख तक पहुंच सकती है. दोनों पदों पर मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो, एसपी और डीएसपी दोनों को सरकारी आवास, गार्ड, सरकारी वाहन, कुक माली समेत निजी स्टाफ और सुरक्षा के लिए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराए जाते हैं.

