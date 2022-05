Study Tips: पढ़ाई के बीच में इस तरह से लें ब्रेक, दिमाग को मिलेगा रेस्ट

Study Tips, How To Take Break, Exam Tips: पढ़ाई चाहे किसी परीक्षा के लिए की जा रही हो या आम तौर पर, बीच-बीच में ब्रेक लेते रहना बहुत जरूरी होता है. लगातार कई घंटों तक पढ़ाई करते रहने से एकाग्रता में कमी आ सकती है और आपको चीजें याद रखने में परेशानी महसूस हो सकती है. अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बार में कुछ पढ़ने पर वह चीज हमेशा के लिए याद हो जाए तो पढ़ाई के कुछ घंटों के अंतराल पर ब्रेक लेने की आदत डालें. इससे मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने में मदद मिलती है और बॉडी को भी कुछ समय का आराम मिल जाता है.











