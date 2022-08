English Fluent learn here: अंग्रेजी भाषा को ग्लोबल भाषा (Global Language) है. दुनियाभर में लगभग हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है. स्टूडेंट्स, नौकरीपेशा, स्टार्टअप हर एक पेशे में अंग्रेजी की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है (English Language Tips). जानिए इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज बढ़ाने के लिए वो बातें जो (Learn English Speaking Tips) रोजमर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं.

रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाली अग्रेंजी

तीन लोगों के लिए टेबल चाहिए- A table for three, please

खाने में क्या है ?what’s on the menu?the menu, please.Bring the menu.

ऑर्डर ले लीजिएexcuse me, take the order please.excuse me, we are ready to order.

रोज़मर्रा में पूछे जाने वाले सवाल

चाय पीनी है?wanna have tea?

तुम क्या देख रहे हो ?what are you looking at ?

ऐसी भी क्या जल्दी है ?why such a hurry?

जाओ उससे मिलोgo and meet him/her.

फोन कॉल पर बात करते समय इस्तेमाल होने वाले वाक्य

माफ करना मैंने गलती से फोन काट दियाsorry, i got off the phone by mistake.

क्या आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, प्लीज ?could you speak up, please ?

आपकी आवाज कट रही है.your voice is breaking up.

