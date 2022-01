UP Scholarship: कई लाख छात्रों को नहीं मिल पाएगी स्कॉलरशिप, जानिए बड़ी वजह

UP Scholarship, UP News: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर साल करीब 40 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है. यूपी स्कॉलरशिप स्कीम (UP Scholarship Scheme) की मदद से गरीब छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में काफी मदद हो जाती है. आमतौर पर यह राशि सीधा स्टूडेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. हालांकि इस बार कई लाख स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप से चूक सकते हैं. दरअसल, समाज कल्याण विभाग ने डेटा संशोधन के लिए 14 फरवरी 2022 तक का समय दिया है. जानिए, क्यों स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं स्टूडेंट्स (Scholarship For Students).