सोशल मीडिया अब हमारी लाइफ का हिस्‍सा बन गया है. सुबह उठते के साथ और सोने से पहले आप सोशल मीडिया जरूर चेक करते हैं. सोशल मीडिया का दायरा अब इतना बढ़ गया है कि लोग यहां नौकरी की तलाश में भी आते हैं. कंपनियां भी हायरिंग से पहले कैंडिडेट के बारे में सोशल मीडिया से काफी जानकारी इकट्ठा कर लेती हैं. ऐसे में अगर आप एक एक्‍ट‍िव सोशल मीडिया यूजर हैं और हर दिन कुछ न कुछ पोस्‍ट करते हैं तो आपको अंग्रेजी की कुछ खास गलतियों से बचना चाहिये. इन गलतियों की वजह से ना केवल आपके पोस्‍ट का इम्‍पैक्‍ट यानी असर कम होता है, बल्‍क‍ि आपको भी लोग हल्‍के में लेना शुरू कर देते हैं. यहां तक कि आपकी पोस्‍ट को लोग इग्‍नोर भी करने लगते हैं.

इसलिये सोशल मीडिया, (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest या कहीं और) पर आप अक्‍सर भाषा, व्‍याकरण और इमोटिकोन्‍स की गलतियां करते हैं तो उसे तुरंत रोक दें. यहां हम आपको कुछ ऐसी ही कॉमन गलतियों के बारे में बता रहे हैं.

1. Your और you’re में कंफ्यूजनसोशल मीडिया पर ये गलती बहुत आम हैं. ‘Your’ का अर्थ होता है तुम्‍हारा. जैसे कि आप कहते हैं कि तुम्‍हारी किताबें मेरे पास हैं (Your books are with me). वहीं ‘You’re’ का अर्थ होता है तुम हो. यह ‘you are’ का शॉर्ट फॉर्म है. जैसे कि तुम एक लाजवाब इंसान हो (You’re an amazing person).

2. Its और it’s में गलतीदोनों एक जैसे लगते हैं. लेकिन दोनों का अर्थ और इस्‍तेमाल का तरीका अलग है. ‘Its’का इस्‍तेमाल थर्ड पर्सन में पजेसिव केस के लिये होता है. जैसे कि बाकी पसेसिव शब्‍दों का इस्‍तेमाल होता है his, her, their, आदि. जैसे कि The baby lay on its front. वहीं ‘It’s’ का इस्‍तेमाल ‘it is’ की जगह पर होता है. इसका इस्‍तेमाल ऐसे कर सकते हैं – It’s a sunny day today.

3. Two, to और tooबोलने में तीनों एक जैसे हैं. लेकिन तीनों का अर्थ बिल्‍कुल अलग है. जहां Two एक नंबर है, वहीं To का इस्‍तेमाल डायरेक्‍शन बताने के लिये या किसी भी क्रिया के साथ लगाया जा सकता है. इसके कई प्रयोग हैं. Two और To के प्रयोग को उदाहरण से समझें- I have two books with right now वहीं To का इस्‍तेमाल कुछ ऐसे होगा- I will be going to the market today.

जबकि Too का अर्थ होता है भी. My sister wanted to come along too यानी मेरी बहन भी साथ आना चाहती है.

4. गलत इमोटिकॉन का प्रयोगइमोटिकॉन जिसे आप स्‍माइली भी कहते हैं. इसका इस्‍तेमाल हम पोस्‍ट में सबसे ज्‍यादा करते हैं. लेकिन कई बार इसका इस्‍तेमाल भी गलत जगह कर देते हैं, जिससे पढ़ने वाले के पास वो भाव पहुंच ही नहीं पाता. जैसे कि आप किसी बात पर दुखी हैं और अपने गम को दिखाने के लिये आप रोते हुए इमोटिकॉन की जगह साइड में एक बूंद पसीने वाला इमोटिकॉन शेयर कर देते हैं. इससे आप क्‍या कह रहे हैं, उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है.

वैसे अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिये इमोटिकॉन का इस्‍तेमाल करना ही गलत है. इसकी जगह आपको अपने शब्‍दों का इस्‍तेमाल करना चाहिए.

5. शॉर्ट फॉर्म का इस्‍तेमालSMS की भाषा अब सोशल मीडिया तक भी पहुंच गई है. इसलिये लोग ‘great’ की बजाय ‘gr8’ लिखने लगे हैं. वहीं ‘LOL’, ‘ROFL’, ‘LMAO’ और ऐसे ही कई शॉर्टफॉर्म का यूज हो रहा है. ये आपको कूल लग सकता है, लेकिन रीडर्स को ये अच्‍छा नहीं लगता. बहुत से ऐसे भी रीडर्स होंगे, जिन्‍हें आपका ये शॉर्टफॉर्म समझ ही ना आए. इसलिये इसका इस्‍तेमाल सोशल मीडिया में करना गलत है.

