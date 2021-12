Jobs In India: न्यू इंडिया में बढ़ रहे हैं नौकरी के अवसर, इन क्षेत्रों में बनाएं करियर

Jobs In India, Career Options: साल 2020 से चल रहे कोरोना काल (Coronavirus In India) ने न सिर्फ काम करने का तौर-तरीका बदल दिया है, बल्कि रोजगार के कई नए अवसर भी मुहैया कराए हैं (Jobs In India). न्यू इंडिया (New India) में करियर ऑप्शंस में काफी इजाफा देखा जा रहा है (Career Options). हर साल नए क्षेत्रों में नौकरियों की भरमार देखी जा रही है. अब ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस के अलावा लोग स्किल बेस्ड (Skill Based Jobs) या हॉबी बेस्ड जॉब ऑप्शंस की तरफ भी रुख करने लगे हैं. जानिए न्यू इंडिया में ट्रेंड कर रहे नए करियर ऑप्शंस (Trending Jobs In India).