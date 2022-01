Unique Story: इस शख्स ने लॉकडाउन में किए 145 कोर्स, 16 देशों से मिली डिग्री

Unique Story, Shafi Vikraman: मन में कुछ करने की चाह हो तो दुनिया की कोई भी बंदिश किसी को रोक नहीं सकती है (Motivational Story). केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले शफी विक्रमन ने साल 2020 में लगे लॉकडाउन (Lockdown In India) का जमकर फायदा उठाया. उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) के कारण देश में लगे लॉकडाउन के दौरान 20 ऑनलाइन कोर्स (Online Course) करके 145 सर्टिफिकेट हासिल किए (Certificate Course). शफी विक्रमन ने 16 अलग-अलग देशों से ये कोर्स करके एक अलग तरह का रिकॉर्ड बना लिया. इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी.