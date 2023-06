नई दिल्ली (UP BEd Admit Card 2023, bujhansi.ac.in). रिजल्ट के बाद अब एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन का दौर शुरू हो चुका है. हर साल की तरह इस साल भी लाखों उम्मीदवार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 एडमिट कार्ड जारी कर उनका इंतजार खत्म कर दिया है (Bundelkhand University BEd Admit Card).

झांसी में स्थित बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेजों में होने वाले दो वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) 2023 आयोजित करेगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bujhansi.ac.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक इसी वेबसाइट पर एक्टिव किया जा चुका है (Entrance Exams 2023).

15 जून 2023 को होगी परीक्षा

बुदंलेखंड विश्वविद्यालय ने यूपी बीएड परीक्षा 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है (UP BEd 2023 Date). इसके मुताबिक, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 15 जून को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर होगा (Bundelkhand University). इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को उचित निर्देशों का पालन करना होगा. यूपी बीएड एडमिट कार्ड 2023 पर ये सभी निर्देश दिए गए हैं.

यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

1- यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए bujhansi.ac.in पर जाएं.2- होमपेज पर नजर आ रहे Click Here For Download Admit Card Link पर क्लिक करें.3- आपको नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा (UP BEd Admit Card 2023 Download Link).4- वहां यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर लॉगिन करें.5- एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा.6- सभी डिटेल्स चेक कर उसको डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

