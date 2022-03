UP Board Exams 2022: 24 मार्च से शुरू होगी यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा, तुरंत नोट करें डेटशीट

UP Board Exams 2022, UPMSP, upmsp edu in: यूपी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है (UP Board Exams Date Sheet 2022). यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू होकर अप्रैल तक चलेगी (UP Board 10th Date Sheet 2022). फिलहाल छात्रों को यूपी बोर्ड परीक्षा की विस्तृत डेटशीट घोषित होने का इंतजार है (UP Board Exam 2022 Updates). यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट्स चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in चेक करते रहें (UP Board 10th Exam Date Sheet 2022).