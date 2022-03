UP Board 10th Exam: यूपी बोर्ड 10वीं साइंस पेपर में नहीं आएंगे ये सवाल, नोट करें नया सिलेबस

UP Board 10th Exam, UPMSP, UP Board Exam 2022, UP Board 10th Science Syllabus: यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हो चुकी है. यूपी बोर्ड (UP Board) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर 10वीं और 12वीं का शेड्यूल चेक किया जा सकता है (UP Board Exam Schedule). इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में काफी सख्ती बरती जा रही है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स ने अपनी परीक्षा छोड़ भी दी. साल 2021 में कोविड 19 संक्रमण की वजह से क्लासेस ठीक से नहीं हो पाई थीं. इसीलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 10वीं साइंस पेपर का सिलेबस कम कर दिया है.