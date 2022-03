UP Board Admit Card 2022: जारी हुए यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड, होली के बाद ऐसे ले सकेंगे छात्र

नई दिल्ली (UP Board Admit Card 2022, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू होगी (UP Board Exam Date). इस साल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के कारण परीक्षाएं कुछ देरी के साथ शुरू हो रही हैं (UP Election 2022). यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 12 अप्रैल 2022 तक और 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल 2022 तक चलेगी. यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल (UP Board Exam Schedule) वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक कर सकते हैं.

यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड (UP Board Admit Card) जारी किए जा चुके हैं. लेकिन फिलहाल ये छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड (UP Board Admit Card) डाउनलोड करने का एक्सेस सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल के पास है. यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड upmsp.edu.in पर जारी किए गए हैं. जानिए यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों को कब तक मिलेंगे एडमिट कार्ड.

छात्रों को करना होगा इंतजार

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board Exam 2022) में शामिल होने वाले छात्रों को अभी एडमिट कार्ड के लिए इंतजार करना होगा. दरअसल, अभी एडमिट कार्ड (UP Board Admit Card) सिर्फ स्कूलों के प्रिंसिपल डाउनलोड कर सकेंगे. वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें मुहर लगाकर छात्रों को देंगे. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि छात्रों को होली के बाद ही यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड मिल पाएंगे.

ऐसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें प्रिंसिपल1- ऑफिशियल वेबसाइट पर upmsp.edu.in पर जाएं.2- इसके बाद एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.3- यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर लॉग इन करें.4- छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.5- एडमिट कार्ड पर साइन करके छात्रों को बांट दें.