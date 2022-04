UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड के कुछ छात्रों ने रखी 70% मार्क्स की मांग, जानें वजह

UP Board Exam 2022: 12वीं इंग्लिश पेपर लीक हो जाने के बाद छात्रों ने अजीब मांग की है

UP Board Exam 2022, UP Board Paper Leak, UPMSP: 30 मार्च 2022 को यूपी बोर्ड 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक हो गया था (UP Board English Paper Leak). 24 जिलों में बोर्ड पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था. इन जिलों में यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर अब 13 अप्रैल को होने की उम्मीद की जा रही है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही बोर्ड परीक्षा की नई तारीख की सूचना देगा. इसी बीच इन जिलों के कुछ छात्रों ने उन्हें अंग्रेजी पेपर में 70 प्रतिशत मार्क्स देने की मांग की है.