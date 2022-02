UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड छात्रों के लिए बेहद जरूरी खबर, तुरंत नोट करें ये हेल्पलाइन नंबर

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UP Board Helpline Number). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के संबंध में कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया है. अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से, यूपी में जिस साल भी विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Election) का आयोजन होता है, उस साल की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल (UP Board Exam 2022 Schedule) इसी हिसाब से लेट हो जाता है.

फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के 2 चरण बाकी हैं. 10 मार्च 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे (UP Vidhan Sabha Result) जारी हो जाएंगे. इसके बाद ही यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) का आयोजन किया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in चेक करते रहें. हाल ही में यूपीएमएसपी (UPMSP) ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के छात्रों के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर (UP Board Helpline Number) जारी किए हैं.

छात्रों के काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर

साल 2022 में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) के मामलों में गिरावट को देखते हुए यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जा रहा है. हालांकि दो सालों से स्कूल बंद होने की वजह से छात्र परीक्षाओं को लेकर काफी तनाव में हैं. ऐसे में यूपी बोर्ड हेल्पलाइन नंबर (UP Board Helpline Number) के जरिए वे बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) के हर विषय से संबंधित अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं.

आज ही नोट कर लें ये नंबर

यूपी बोर्ड परीक्षा के छात्र आज ही हर विषय के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर (UP Board Helpline Number) को अपने पास कहीं सेव करके रख लें. इससे उन्हें काफी मदद मिल जाएगी.

14 मार्च- केमिस्ट्री, 8175057255, 9411931429, 9695478418, 941591823315 मार्च- भौतिक विज्ञान, 9458663925, 9451132490, 9415526808, 941508854616 मार्च- हिन्दी 8090025571, 9838766161, 829907231721 मार्च- अंग्रेजी, 7376072424, 7007722312, 735504668222 मार्च- गणित, 9454552323, 9411561670, 914083415823 मार्च- जीव विज्ञान, 8931056469, 9415901879, 993573535024 मार्च- वाणिज्य, 9452046870, 9410650652