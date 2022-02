UP Board Exam 2022: इस साल बदल रहा है यूपी बोर्ड परीक्षा का इतिहास, जानें कुछ अहम बातें

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में संभावित हैं. दरअसल, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के नतीजे घोषित हो जाने के बाद किया जाएगा. उत्तर प्रदेश माधथ्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) ने अब तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई नोटिस जारी नहीं किया है.

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) से पहले यूपी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन किया जाएगा. ये परीक्षाएं यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में ही आयोजित की जाएंगी (UP Board School). यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 से जुड़े सभी अपडेट्स यूपीएमएसपी (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक किए जा सकते हैं. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में कई तरह के अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं. जानिए उनके बारे में.

1- हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam Schedule) का ऐलान दिसंबर या जनवरी में कर दिया जाता था. इस साल पहली बार बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल फरवरी के आखिरी में या मार्च में जारी होने की संभावना है.

2- यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में 55 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे, जबकि बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) में करीब 53 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे. हर साल छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती थी. पहली बार गिरावट दर्ज की गई है.

3- यूपी बोर्ड के इतिहास में पहली बार कक्ष निरीक्षकों (UP Board Exam Centre) की ड्यूटी ऑनलाइन मोड में लगाई जा रही है.

4- यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र परीक्षक और उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले शिक्षकों का भुगतान भी पहली बार ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है.

5- कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) की वजह से छात्र ऑनलाइन स्टडी (Online Study) कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बहुत प्रभावी तरीके से नहीं हो पाई. इसी वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा का सिलेबस कम कर दिया गया है (UP Board Exam Syllabus).