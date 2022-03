UP Board Exam 2022: कम कर दिया गया है यूपी बोर्ड परीक्षा का सिलेबस, छात्रों को ऐसे मिलेगा फायदा

UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UPMSP: यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा (UP Board Exam Schedule). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारी फिलहाल यूपी विधानसभा रिजल्ट 2022 (UP Vidhan Sabha Result 2022) घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं. नई सरकार का गठन हो जाने के बाद ही यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 आयोजित की जाएगी. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का सिलेबस काफी कम कर दिया गया है. इससे यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों को काफी मदद मिल जाएगी. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का सिलेबस (UP Board Exam Syllabus), मॉडल पेपर, परीक्षा का शेड्यूल व अन्य जरूरी जानकारियों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in विजिट करते रहें.