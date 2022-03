UP Board Exam 2022: लाखों छात्र नहीं दे पाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2022, फॉर्म में हुई बड़ी गलती

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP Exam, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) का आयोजन करवाता है. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) कुछ देरी के साथ आयोजित हो रही है. दरअसल, यूपीएमएसपी परीक्षा (UPMSP Exam) का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के नतीजे जारी होने के बाद ही किया जाएगा (UP Election 2022).

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट्स यूपीएमएसपी (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक किए जा सकते हैं. इस साल लाखों छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) में शामिल होने से वंचित रह सकते हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए गए थे लेकिन उसके बावजूद छात्रों व स्कूलों से कुछ गलतियां हो गई हैं, जिसका खामियाजा परीक्षा में भुगतना पड़ सकता है.

बीत गई फॉर्म करेक्शन की तारीख

यूपी बोर्ड एग्जाम फॉर्म (UP Board Exam Form) भरते समय कुछ छात्रों ने अपनी साफ फोटो अपलोड नहीं की थी. बोर्ड की तरफ से उन्हें फॉर्म करेक्शन (Form Correction) का मौका दिया गया था. लेकिन लास्ट डेट बीत जाने के बाद भी कई छात्रों ने एग्जाम फॉर्म में अपनी फोटो सही नहीं की है. इस वजह से लाखों छात्रों को यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) में शामिल होने से वंचित रखा जा सकता है.

मुश्किल में हैं दिव्यांग छात्र

यूपी बोर्ड से संबद्ध कुछ स्कूलों (UP Board Schools) ने 28 फरवरी यानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक भी दिव्यांग छात्रों के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए थे. ऐसे में माना जा रहा है कि ये छात्र भी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल नहीं हो पाएंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam Schedule) का शेड्यूल 15 मार्च 2022 तक जारी किया जा सकता है.